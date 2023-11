Due auto distrutte dalle fiamme vicino alla scuola ’Marconi’

Due auto sono state completamente distrutte e un autocarro solo parzialmente, dal violento incendio che si è improvvisamente sviluppato da uno dei tre veicoli parcheggiati in via Legnano, nei pressi della scuola secondaria di primo grado ‘Marconi’. Il fatto è avvenuto in piena notte, intorno alle 3, per cause che dovranno essere accertate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e dai carabinieri della compagnia di Fermo. Fortunatamente, nessuna persona è stata coinvolta. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate dal cofano dell’Audi e, da lì, si sarebbero propagate all’auto parcheggiata lì di fianco, interessando, sia pure in maniera più marginale, il vicino autocarro. Il fatto che i carabinieri abbiano ravvisato la possibile origine dell’incendio dal cofano, avrebbe fatto presagire che tutto sia stato verosimilmente originato da un imprevedibile guasto meccanico. Una ipotesi che i vigili del fuoco avrebbero confermato anche agli amministratori comunali che si sono subito interessati dell’accaduto per verificare che non ci fossero elementi tali da far sospettare che l’accaduto potesse avere avuto un’origine dolosa. "Da quello che è emerso e da quanto ci è stato riferito, appunto, dai vigili del fuoco, si è trattato di autocombustione – conferma l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina –, non ci sono elementi tali da far pensare ad altre cause. Il fatto è accaduto in piena notte e anche grazie a questo, nessuna persona è rimasta coinvolta".