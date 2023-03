Due casette dell’acqua in arrivo a Montegranaro

Anche Montegranaro avrà le sue ‘casette dell’acqua’. Saranno due i distributori per l’erogazione pubblica di acqua filtrata refrigerata e gassata, posizionati a Santa Maria, nella piazza Giordano Bruno (vicino ai giardinetti) e a San Liborio nei pressi del plesso scolastico (in via Ghandi). Per questo servizio che l’amministrazione intende dare alla città è prevista una durata di 5 anni e la ditta fornitrice delle ‘casette’ dovrà pensare a ottenere le necessarie autorizzazioni, provvedere alle attività di manutenzione dell’impianto e ai controlli di natura igienico sanitaria che saranno a suo totale carico, così come il mantenimento dello stato di decoro delle aree circostanti e la promozione dell’utilizzo dell’acqua di rete con specifiche campagne informative. L’amministrazione ha deliberato che il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di 0,05 euro per un consumo annuo di almeno 6 metri cubi al mese in media per ogni distributore. A carico del Comune restano i consumi di acqua della rete idrica e dell’energia elettrica per la durata del contratto, la richiesta di rimborso per la quota parte di consumo di acqua derivante dall’attivazione delle ‘casette dell’acqua’.