Due città e la voglia di collaborare

C’è chi parla di fusione, chi di unione ma almeno sembra che ci sia voglia di collaborazione. L’argomento è lo stretto rapporto tra Fermo e Porto San Giorgio, non sappiamo quanto i due sindaci siano propensi a ’fondersi’, ma bisogna prendere atto che le due amministrazioni si parlano e ragionano su iniziative comuni. In primis la realizzazione di un unico ecocentro, proprio al confine ma sul territorio di Fermo, su cui il sindaco sangiorgese ha trovato la porta aperta da parte degli amministratori del capoluogo. Ieri l’assessore all’ambiente Ciarrocchi ha detto di sognare una gestione comune dei servizi ambientali, per la pulizia delle strade ad esempio, ottimizzando le attività e riducendo i costi. Insomma i fronti sono tanti e la voglia di collaborare c’è.