Due commissioni su imposte e dehors

Convocate prima e seconda commissione consiliare, per un primo esame degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si riunirà alle 18,30 del 28 dicembre. Soddisfatti il sindaco Valerio Vesprini e l’assessore al bilancio, Alessandra Petracci per essere riusciti a far approvare entro dicembre il più importante documento di un’amministrazione comunale, cioè il bilancio di previsione. La prima commissione è convocata alle 18,30 del 21 dicembre su Irpef e Imu, la ricognizione degli immobili di proprietà comunale, l’individuazione delle aree di proprietà comunale e la determinazione del prezzo di cessione 2024. Ma veniamo alla seconda commissione consiliare: si riunisce alle 18 del 19 dicembre con all’o.d.g. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, organizzazione dehor stagionali eo continuativi e degli arredi posizionati dai pubblici esercizi.