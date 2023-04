Due comuni in marcia per la pace Primo maggio tra sport e natura

Lo sport e il territorio, un connubio che la Polisportiva Servigliano conosce bene ormai da tempo tanto che in pochissimi anni è riuscita a crescere in maniera esponenziale.

È questo l’elemento che ha contribuito in maniera determinate alla nascita della ‘Marcia dei due Comuni’, manifestazione giunta quest’anno alla sua nona edizione che unisce i comuni di Servigliano e Belmonte Piceno, una vera festa dello sport che mette insieme l’apparato agonistico del podismo, e offre al contempo l’occasione di ritrovo e di svolgere una sana attività fisica e anche terapeutica. È tutto pronto per la ‘Marcia dei due Comuni’, gara valida come gran prix di corsa su strada, che partirà domani primo maggio dal Parco della Pace di Servigliano, con ritrovo fissato alle 8 e successiva partenza alle 9. La gara competitiva si svolgerà sul tracciato consolidato di 13 chilometri, dopo la partenza dal Parco della Pace, prevede il passaggio lungo il fiume Tenna fino a raggiungere il centro abitato di Belmonte Piceno, per toccare Colle Clementino e arrivo nuovamente al Parco della Pace. Subito dopo la gara competitiva partirà la passeggiata ambientale molto suggestiva lungo il Tenna di circa 4 chilometri, che segue un gradevole sentiero in direzione della montagna lungo il fiume, una passeggiata che ospiterà anche la ‘Walking Therapy’, con i ragazzi del centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’ di Servigliano e altre associazioni del territorio. Entusiasti Marco Rotoni e Ivano Bascioni, rispettivamente sindaco di Servigliano e Belmonte Piceno, che hanno evidenziato il valore sociale e promozione di questo evento.

"Siamo tornati con il massimo impegno – ha dichiarato il presidente della Polisportiva Delio Raffaeli – e dobbiamo ringraziare gli sponsor che ci sostengono". Aziende del territorio che credono nei valori dello sport e che rendono possibile tutto questo: Celi Costruzioni; Gab srl; Tranceria Stc; Santoni Accessori; Grafiche Eti.Ad; Soleluna Garden; Cia Lab Analisi; Portesi Autoservizi; Giorgio 1958 Handmode e Scidoo Hotel Software. "Per noi la Marcia dei due Comuni è un appuntamento speciale – racconta Michele Governatori, coordinatore della Polisportiva – perché rappresenta il nostro territorio. Per l’occasione si iscrivono atleti affermati provenienti da tutte le Marche e anche da fuori regione. Negli ultimi anni siamo cresciti molto anche come società, oggi abbiamo 45 atleti tesserati, inoltre le nostre ragazze sono segnalate fra le migliori nel circuito Crn che unisce 54 comuni in cui sono presenti società podistiche. Siamo orgogliosi di lavorare per il territorio, anzi possiamo già annunciare che a settembre si terrà la seconda edizione della gara podistica Trail su un percorso di 25 chilometri che toccherà diversi comuni della zona". Una bella iniziativa per gli appassionati di sport ma anche per chiunque voglia passare una giornata in mezzo alla natura.

Per info 347-1442209.

Alessio Carassai