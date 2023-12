Due consigli comunali nelle festività natalizie

Un consiglio comunale pre-natalizio, il 22 dicembre, e un altro pre-veglione di San Silvestro, il 29 dicembre: sono gli ultimi due appuntamenti dell’anno dell’assise consiliare che, in questa fine anno, si troverà a discutere e approvare la Consulta sulla sicurezza e il bilancio di previsione con tutti gli atti ad esso collegati. Nella seduta del 22 (inizio ore 20), dunque, torna all’ordine del giorno, la proposta di regolamento per la Consulta sulla sicurezza, punto rinviato dalla precedente seduta vista la necessità di un ulteriore passaggio in Commissione consiliare. I consiglieri saranno anche chiamati ad approvare il primo Documento Unico di Programmazione dell’era Ciarpella, in cui sono contenute le linee dell’azione amministrativa. A parte l’approvazione delle modifiche alla Tari in cui saranno introdotte agevolazioni per le nuove attività commerciali, il grosso dei provvedimenti del bilancio sarà all’ordine del giorno della seduta del 29 dicembre.