Due corpi bandistici insieme per il gran concerto di Natale

Due bande insieme per un Concerto di Natale: accade oggi, alle ore 17, al ‘Cicconi, quando il Corpo Bandistico cittadino ospiterà la Banda consorella di Monte San Pietrangeli, nell’ambito di una iniziativa promossa in collaborazione con la Pro Loco e inserita nel cartellone delle feste di fine anno. Un concerto che va oltre all’esibizione pura e semplice dei musicisti, in quanto dà il via ai festeggiamenti per i due secoli di attività della Banda cittadina che ricorrono l’anno prossimo. Dirige il Maestro Paolo Bisconti, in programma musiche della tradizione, medley natalizio e un omaggio a Puccini nel centenario della sua morte.

"Pur tra mille difficoltà – dice il presidente della Banda elpidiense, Maurizio Menconi – cerchiamo di portare avanti una tradizione musicale che è anche una ricchezza sociale per la nostra città. In 200 anni, con la sua presenza la nostra Banda ha caratterizzato ogni momento di festa, di aggregazione, di lutto della vita cittadina, un patrimonio che non possiamo disperdere". L’ingresso al concerto è libero.