Due corsi di formazione nel settore moda

Saranno avviati due corsi di formazione specifici nel settore della moda che usufruiranno delle risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Si tratta di due corsi distinti riguardanti i profili professionali di orlatrice e montatore. Durante gli incontri svolti dal Tavolo Istituzionale della Moda nel settore della formazione si è tracciata la linea per intraprendere un percorso condiviso, tra Regione e i rappresentanti delle sigle sindacali e delle imprese, anche grazie alla collaborazione fattiva della III Commissione Consiliare. I due corsi sono rivolti a 15 soggetti disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego. Per il profilo di orlatrice è previsto un programma didattico di 600 ore che comprende anche lavoro sul campo tramite stage formativo; stesso programma per il profilo di montatore che vede l’unica modifica nella materia del montaggio delle calzature. L’inizio del corso è previsto per il mese di luglio presso la sede della 3AND in via dell’Edilizia a Porto Sant’Elpidio. Il modello di domanda può essere scaricato dal sito www.confindustriafermo.it.