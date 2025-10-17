Due denunce e segnalati vari consumatori

Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo, che hanno sequestrato significativi quantitativi di droga, denunciato due persone e segnalato diversi consumatori.

Nello specifico i militari dell’Arma di Monte Urano, a seguito di un servizio pianificato, hanno denunciato un magrebino di 25 anni del posto, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana suddivisa in dieci dosi e di uno di uno spinello contenente "erba".

Sempre a Monte Urano i carabinieri hanno sorpreso e segnalato quale assuntore un 56enne del posto, controllato e trovato in possesso di una dose di eroina.

A Montegranaro, invece, i militari dell’Arma hanno denunciato un italiano di 30 anni, per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti biologici previsti in caso di positività al test salivare preliminare per uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato alla guida in evidente stato di alterazione, ha opposto il rifiuto nonostante l’esito positivo del test preliminare. La patente di guida gli è stata ritirata.

A Porto San Giorgio i carabinieri hanno segnalato alla prefettura uno straniero di 26 anni, per uso personale di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Analogamente nel corso dei mirati servizi sono stati individuati e segnalati quali assuntori un 35enne italiano trovato in possesso di una dose di cocaina ad Altidona, e un 25enne che a Sant’Elpidio a Mare è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish detenuti per uso personale.