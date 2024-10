Due famiglie alluvionate hanno avuto 2.500 euro raccolti dalla parrocchia

Sono stati donati ieri, a due famiglie alluvionate di Senigallia e di Faenza, i ricavi della raccolta di fondi promossa dalla parrocchia di Cascinare, Bivio e Castellano, in occasione della festa degli Angeli Custodi. Della ‘spedizione solidale’ hanno fatto parte Don Emanuele Grasselli e alcuni parrocchiani per una consegna di particolare valore, non solo per la cifra donata alle due famiglie (in tutto sono stati raccolti 2500 euro) quanto per il bel gesto della comunità delle tre piccole frazioni verso chi ha vissuto momenti drammatici nell’alluvione e ne sta subendo le conseguenze. "Ci siamo trovati tutti a Senigallia, dove ci ha raggiunto anche la famigliola di Faenza (individuata attraverso una segnalazione della locale parrocchia) ed è stato davvero un bel momento, pieno di emozione, con qualche lacrima di commozione e tanta contentezza per un piccolo regalo del tutto inatteso" racconta don Emanuele Grasselli. E’ il quinto anno che la parrocchia Angeli Custodi promuove questa iniziativa che, nella sua semplicità e nella genuina spontaneità, ‘sa di buono’, fa bene a chi la fa e a chi la riceve: "E’ stato doppiamente bello stavolta incontrare queste persone di Faenza e Senigallia, presente anche Massimo Petrolati (presidente ‘Comitato tra due fiumi. Le imprese per il territorio’ sorto dopo l’alluvione di Senigallia del settembre 2022). Una nuova occasione per far nascere nuove amicizie, con vite e storie di alluvionati che si intrecciano, trovando condivisione e fanno sentire meno soli". Oltre a un aiuto in denaro, dalla parrocchia sono stati inviati anche diversi prodotti tipici.

Marisa Colibazzi