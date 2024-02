Due giornate in ricordo del missionario. Lucidio Ceci

L’amministrazione di Montegiorgio e l’associazione Aloe di Fermo, hanno organizzato un doppio appuntamento per ricordare il missionario montegiorgese Lucidio Ceci, scomparso 10 anni fa a cui è intitolata la scuola elementare del capoluogo. Si partirà oggi alle 17 al cineteatro Manzoni con il convegno ‘25 anni di Aloe, 10 senza Lucidio’, dedicato alla memoria del missionario montegiorgese, che ha vissuto la sua intera vita in Bangladesh occupandosi soprattutto di lotta alla povertà. Al convegno interverranno come ospiti e relatori il sindaco e presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi; l’arcivescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio; il parroco don Pierluigi Ciccarè; la dirigente scolastica Alessandra Pernolino; padre Giacomo Gobbi, che traccerà la figura di Lucidio Ceci con cui ha condiviso tanti anni in Bangladesh e il giornalista Maurizio Blasi, che parlerà dell’attività dell’associazione Aloe sul territorio. Il programma proseguirà domenica alle 11 presso la chiesa dei Santi Giovanni Battista e Benedetto, con la funzione in ricordo di Lucidio Ceci che sarà celebrata dal vescovo emerito di Fano Monsignor Armando Trasarti.