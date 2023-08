Due giorni con il ‘Beauty Woman Padel’

Al circolo Padel Mu, dopo avere ospitato un torneo che ha visto confrontarsi su terreno di gioco, talentuosi giocatori di padel, hanno pensato di creare un altro evento, stavolta all’insegna del colore rosa, interamente dedicato alle donne che amano praticare questo sport, coniugandolo con il mondo del beauty. "In un periodo in cui il rosa è il colore dominante, anche sulla scia del film del momento, ‘Barbie’, che sta impazzando in questa estate, abbiamo voluto organizzare un torneo, per il 2 e 3 settembre, aperto alle più assidue e brave giocatrici di padel attive nel comprensorio, in particolare tra le province di Fermo e Macerata", spiegano i promotori di questo evento che sarà sponsorizzato dal noto brand di calzature Macarena, da brand leader nei prodotti e trattamenti estetici. In linea con questa finalità, anche il nome scelto per questa prima edizione del torneo, ‘Beauty Woman Padel’. Le iscrizioni (il costo è di 15 euro) stanno già arrivando numerose, ma c’è tempo e modo di iscriversi fino al 30 agosto e l’auspicio dei promotori è di avere una bella partecipazione. Info 348 4100456 – 347 7124256.