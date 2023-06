Due giorni di regata velica

L’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio rende noto che nei giorni di sabato 17 giugno e domenica 18, dalle 10 e fino alle 18 la zona di mare antistante il litorale del Comune di Porto San Giorgio, sarà interessata dalla regata velica selezione zonale a squadre, classe Optimist organizzata dalla sezione sangiorgese della lega Navale. Per lo svolgimento in sicurezza della regata il circomare ha emesso un’ordinanza per disporre che nella zona campo di gara è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale ad eccezione delle unità partecipanti alla gara; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura. Un’ordinanza è stata emessa anche dal comandante della polizia municipale per disciplinare la circolazione dei veicoli a terra, nei pressi dello stabilimento della Lega Navale, disponendo il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 del 17 giugno alle ore 18 del 18 giugno sul lato nord e sud di via Vecchi nel tratto compreso tra via Gramsci e viale della Vittoria.