Due giorni di Triathlon sul lungomare

Da domani fino a domenica pomeriggio, la città torna ad ospitare il Triathlon e il Trofeo Crono con oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia, con al seguito tecnici, allenatori e familiari, pronti a gareggiare nelle categorie Youth A, Youth B e Junior. Cambia la location dell’evento sportivo che avrà il suo quartier generale alla piattaforma da basket sul lungomare Trieste. Le gare di nuoto si terranno nello specchio d’acqua antistante, quelle della corsa su un tratto di pista ciclabile del lungomare Trieste per proseguire nella pineta, mentre le gare ciclistiche si snoderanno tra via Trieste, via Canada e il lungomare Europa. L’appuntamento sportivo è stato presentato dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dagli assessori allo sport, Enzo Farina, e al turismo, Elisa Torresi, insieme a Gianluca Calfapietra del Forhans Team che fornirà supporto tecnico all’organizzazione dei campionati e, in collegamento video, il presidente della Federazione italiana Triathlon (Fitri) Riccardo Giubilei.

"Abbiamo Porto Sant’Elpidio nel cuore – ha dichiarato quest’ultimo – e siamo felici di tornare in una città dove ci siamo trovati benissimo, baricentrica e con caratteristiche ideali per le esigenze di questo sport. Abbiamo trovato amministratori appassionati con cui si è stabilita subito una proficua collaborazione. Questo weekend ci saranno i migliori atleti italiani dai 14 ai 19 anni. La categoria Junior ha fatto incetta di medaglie in Coppa Europa". "Il Triathlon è una competizione di alto livello che, fino al 2019, ha offerto alla nostra città bellissimi spettacoli e della quale salutiamo con soddisfazione il ritorno", ha detto il sindaco, assicurando l’intenzione di portare avanti questa collaborazione con Fitri".

"Questa manifestazione è un felice connubio tra sport, turismo, socializzazione oltre a essere una vetrina promozionale a livello nazionale per la città – hanno aggiunto Farina e Torresi – tant’è che parliamo di 600 atleti che, con l’indotto, fanno arrivare a oltre 1200 le presenze alle quali le nostre strutture ricettive hanno garantito ospitalità". Ha toccato l’aspetto tecnico Calfapietra: "Le gare saranno appassionanti, ci sarà la competizione eliminator poi, domenica, col Trofeo Crono, si competerà a squadre, con punteggi legati ai risultati del giorno precedente". Da domani (ore 8), via alle competizioni che proseguiranno fino alle 19 e domenica, sempre dalle 8 fino alle 15, con le premiazioni.

Marisa Colibazzi