Due giovani condannati per scippo

Stava passeggiando a Porto San Giorgio con il portafogli in mano, quando era stata assalita da un giovane che glielo aveva strappato via ed era fuggito. Uno scippo in piena regola quello messo a segno in un pomeriggio del 2019, in viale Buozzi, ai danni di una donna di 45 anni. L’autore del colpo un 27enne magrebino residente a Fermo e il suo complice, un connazionale di 24 anni, sono finiti alla sbarra. Al termine del processo il primo è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione, il secondo ad un anno e due mesi.

Erano da poco passate le 14 quando il malvivente, con l’aiuto del complice a fungere da palo, aveva atteso il momento propizio per entrare in azione. Il nordafricano con fare fulmineo, giunto nei pressi del negozio Calzedonia, aveva strappato di mano il portafogli alla vittima ed è scappato insieme al complice in direzione lungomare sud. Sul posto, allertati da un passante, subito intervenuti gli uomini della polizia di Fermo, che, raccolta la testimonianza della vittima, si erano subito messi sulle tracce dei due scippatori. Dalla descrizione effettuata dalla donna il magrebino era di media corporatura, indossava un paio di jeans sdruciti e aveva con sé uno zainetto blu. Una descrizione che, anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, aveva permesso di indentificare prima l’autore materiale del colpo e poi il suo complice. All’interno del portafogli c’erano i documenti, che erano stati recuperati, e 300 euro contanti mai rinvenuti.

fab. cast.