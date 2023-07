Due mamme fingono di essere in famiglia, condannate per furto aggravato

Fingendosi due amorevoli mamme insieme ai loro figli, avevano trafugato decine e decine di capi di abbigliamento dal centro commerciale "Il Girasole" di Fermo e da diversi negozi della zona. Nonostante lo stratagemma erano state scoperte dai carabinieri, che le avevano tratte in arresto. Entrambe, in una 39enne ed una 36enne della provincia di Pescara già gravate da diversi precedenti, sono finite alla sbarra e, al termine del processo, sono state condannate a due anni e sei mesi per furto aggravato, ricettazione e porto abusivo di oggetti atti allo scasso in concorso. Il fatto risale al settembre 2021 quando i militari si erano insospettiti vedendo uscire dal centro commerciale le due donne, accompagnate da due ragazzi e da due bambini, che spingevano un carrello ricolmo di buste per la spesa, che poi avevano caricato sulla loro auto parcheggiata poco distante. I carabinieri avevano deciso così di procedere al loro controllo e alla loro identificazione. Nel corso delle operazioni, le due donne non erano state in grado di mostrare scontrini o altra documentazione attestante la regolarità degli acquisti, né la loro provenienza. Circostanza che aveva insospettito ulteriormente i militari dell’Arma, tanto da indurli ad approfondire il controllo con una immediata perquisizione sul posto. Nella vettura in uso alle due donne erano stati rinvenuti diversi strumenti idonei allo scasso, tra i quali cacciaviti, attrezzi multiuso, ma soprattutto alcune placche antitaccheggio forzate e manomesse, sicuramente in precedenza abbinate ad alcuni capi di abbigliamento ritrovati. I militari avevano sequestrato 120 capi di abbigliamento, per un valore commerciale di circa cinquemila euro. Dopo la convalida degli arresti il gip per le due ladre in gonnella aveva disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Per loro era stato anche avviato il procedimento amministrativo per l’applicazione della misura di prevenzione del trasferimento a Pescara con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nella provincia di Fermo per 3 anni. Ora sono tornate nel Fermano, ma solo per essere processate e condannate.