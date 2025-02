Due mezzi nuovi di zecca a disposizione dei volontari

In occasione della Festa del patrono di Monte San Pietrangeli San Biagio, subito dopo la santa messa di lunedì con successiva processione accompagnata dal corpo bandistico ‘Cecchini’, si è tenuta l’inaugurazione e benedizione di due nuovi mezzi di emergenza. Per l’occasione il direttivo e volontari della Pubblica assistenza alla presenza del sindaco Paolo Casenove e della autorità civili, militari e religiose del paese ha presentato alla comunità due nuovi automezzi che entrano a far parte del parco macchine dell’associazione di volontariato.

"I due veicoli – spiega il presidente Lorenzo Lupi - sono di recente acquisto: un vettura già immatricolata, è un pulmino attrezzato per il trasporto in carrozzina, acquistato a seguito della dismissione da parte di un privato, in provincia di Verona, con condizioni pari al nuovo. L’ acquisto è avvenuto a seguito di trattative e lunghe ricerche per cercare un mezzo che soddisfacesse più caratteristiche allo stesso tempo; mentre la Fiat Tipo sw cross, di nuovo acquisto, sarà la nuova auto medica che sostituirà la vecchia Dacia, oramai non più utilizzabile ai sensi della locale disciplina vigente, che sarà utilizzata per le attività di emergenza della Potes di Montegiorgio. i due nuovi veicoli, acquistati interamente con i fondi dell’associazione, sono frutto del lavoro dei militi che giorno e notte offrono la loro opera volontaria. Presentarli alla comunità e benedirli in occasione della ricorrenza del santo Patrono, è per la nostra associazione un vanto".

a.c.