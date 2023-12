Due nuove aree destinate agli amici a quattro zampe

Dell’area di sgambamento cani di Villa Murri, ‘Cave Canem’, e delle condizioni di abbandono e incuria in cui è stata lasciata negli ultimi anni, non si è saputo più nulla nonostante le ripetute segnalazioni dei proprietari di cani residenti in centro che la utilizzano nonostante tutto. Ma, in compenso l’amministrazione comunale ha destinato 40mila euro per la realizzazione di due nuove aree destinate proprio agli amici a quattro zampe. Una di queste sarà creata nella zona nord della città, in via Ungheria (nel quartiere di Marina Picena). In quella zona, tra l’altro, oltre ad uno spazio riservato allo sgambamento dei cani, è stato previsto anche un altro corposo, e atteso, intervento (150mila euro) di riqualificazione dell’area verde attigua alla Statale 16 oltre che dei parcheggi funzionali a quell’agglomerato di case ma anche a chi frequenta il vicino palazzetto dello sport.

Per di più, in una porzione dell’area verde, è stata prevista anche la creazione di un parco giochi per i più piccoli. L’altra area per i cani, invece, è stata individuata dalla parte opposta della città, nella zona sud, nei pressi della piscina comunale dove, peraltro, uno spazio destinato ai cani esiste già.