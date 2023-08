Due nuovi dipendenti in forza al Comune di Sant'Elpidio a Mare

Sono complessivamente otto assunzioni (di cui una sola a tempo determinato) previste al Comune di Sant’Elpidio a Mare, che vanno a implementare la dotazione organica dell’ente. Gli ultimi arrivi in ordine di tempo sono due funzionari amministrativi contabili, Manuela Tombolini (impiegata all’ufficio ragioneria) e Sara Corinaldesi (ai tributi). L’implementazione del personale proseguirà nei prossimi mesi, con previste assunzioni a tempo indeterminato di due operai elettricisti; è in corso un bando di mobilità volontaria per due funzionari tecnici da destinare all’assetto del territorio, a potenziamento dell’ufficio urbanistica. Entro fine mese, ci sarà una nuova assunzione alla Polizia Locale a tempo parziale e determinato fino al 31 gennaio 2024. Dal 4 settembre, prenderà servizio anche un nuovo istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato nell’area servizi della persona.