Due nuovi percorsi per le bici

Il piccolo borgo guarda sempre più al turismo e alla viabilità sostenibile, pronti a partire due nuovi percorsi per le bike. Il primo è praticamente a costo zero visto che il sentiero è già esistente si tratta solo di ultimare la pulizia lungo il Tenna, il secondo invece è in fase di studio e sarà realizzato lungo via delle Prese. "Come Comune abbiamo aderito già da tempo al progetto MarcheBikeLife – spiega il sindaco Pietro Cesetti – che ha messo a punto di recente un sentiero che dal centro storico raggiunge il lungo Tenna riallacciandosi al quella che da tempo è stata ribattezzata come Ippovia del Tenna. Fatta eccezione per un solo attraversamento in prossimità della Capannina, il sentiero è tutto immerso nel verde e raggiunge Piane di Montegiorgio. Il percorso è stato già inserito nella app Italia da Viaggiare. Stiamo inoltre perfezionando la realizzazione di una pista ciclo donabile separata dalla sede stradale . Il progetto è in fase avanzata".