Fermo
CronacaDue nuovi veicoli a supporto della comunità di Monte Urano
24 set 2025
ROBERTO CRUCIANI
Cronaca
Due nuovi veicoli a supporto della comunità di Monte Urano

Si amplia a Monte Urano l’offerta di mezzi a supporto della comunità sociale e associativa in quanto nell’ultimo weekend sono stati presentati alla cittadinanza due nuovi veicoli a supporto della comunità cittadina. Il primo è un nuovo mezzo destinato al sociale con l’obiettivo di supportare tutte le situazioni di fragilità e difficoltà: in occasione della presentazione avvenuta presso i giardini pubblici l’amministrazione comunale ha inteso ringraziare tutte le realtà imprenditoriali che hanno sostenuto l’iniziativa. Oltre a questo sarà a disposizione un nuovo mezzo da carico destinato alle Associazioni di Volontariato Monturanesi. Proprio in questa ottica rientra il progetto "Un Bene in Comune" con cui l’amministrazione comunale intende ulteriormente valorizzare il lavoro delle tantissime associazioni cittadine, rendendole sempre più autonome ed in rete. Un’idea che sarà messa a terra in piena collaborazione con le realtà sociali, culturali e sportive, realizzando un percorso di confronto che riguarderà anche gli spazi condivisi e i beni comuni ovvero un patrimonio importante per l’intera comunità monturanese da sempre viva e prospera per quanto riguarda la rete associativa cittadina.

