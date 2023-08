Due ragazzi salvati vicino agli scogli

Una giornata nera per la spiaggia fermana ieri, il mare mosso ha messo in difficoltà più di un bagnante. In particolare, sulla parte nord della spiaggia sangiorgese due ragazzi si sono trovati in difficoltà, vicino agli scogli, senza riuscire a rientrare. Immediato l’intervento di due bagnini, Misele Bartolomei e Luca Gesuiti. Con loro si è trovato anche il chirurgo Giambattista Catalini che era in zona a bordo di un sup, messo a disposizione per i giovanissimi che sono poi stati riaccompagnati sul bagnasciuga.