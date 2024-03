Due romeni seminano il caos. Feriti gli agenti

Due uomini di nazionalità romena danno in escandescenza, la polizia interviene per riportare la calma, ma due agenti vengono feriti. Il fatto si è verificato nella notte tra lunedì e ieri, in piazza Matteotti. Erano le due circa, quando i residenti hanno lanciato la richiesta di intervento alle forze dell’ordine, spaventati dalle grida e dal comportamento aggressivo dei due uomini in strada. Giunti sul posto, gli agenti di polizia della questura di Fermo, si sono trovati dinanzi i due soggetti in evidente stato di alterazione psicofisica. Nonostante la situazione di pericolo, gli agenti della Volante sono subito intervenuti nel tentativo di placare la furia dei due esagitati e riportare ordine e calma in piazza. Da una sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe però che la reazione incontrollata di uno dei due romeni, sia stata impossibile da governare da parte degli agenti. Nel tentativo di bloccare l’esagitato infatti, i due poliziotti sono stati colpiti lievemente. Da lì a poco, il momento convulso e già difficile, si è poi complicato ulteriormente con l’esplodere della reazione altrettanto violenta del secondo romeno, al punto che in ausilio agli agenti della questura, sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Fermo. I due romeni sono stati condotti in questura per gli accertamenti di rito, mentre i due agenti di polizia sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Paola Pieragostini