Due schianti in poche ore: ferito un centauro

Due incidente in poche ore ieri nel Fermano. Intorno alle 14 di ieri mentre percorreva la strada statale 78 Picena, che collega Amandola a Comunanza un motociclista che si stava godendo una passeggiata fra i Sibillini approfittando della bella giornata per cause in corso di accertamenti si è scontrato con un’auto in transito che viaggiava in senso opposto; l’impatto è avvenuto sul territorio di Amandola a qualche chilometro di distanza dal nuovo ospedale ‘Beato Antonio’.

Sul posto sono accorsi i sanitari della Potes di Amandola, i volontari della Croce Rossa di Comunanza, i carabinieri di Amandola e gli operatori dell’Anas per ripristinare la carreggiata e la viabilità. A riportare la peggio il motociclista che dopo le prime cure che lo hanno stabilizzato, è stata trasportato d’urgenza in eliambulanza al pronto soccorso del Torrette di Ancona. L’incidente ha causato forti rallentamenti del traffico.

Meno grave l’incidente avvenuto intorno alle 8 di ieri lungo la Valdete nel territorio di Grottazzolina circa all’altezza dell’azienda Videx; a scontrarsi una berlina e un camion. Poche lesioni per i conducenti dei due mezzi. a.c.