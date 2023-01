Due spacciatori sotto processo

Li tenevano d’occhio da tempo perché sospettati di essere pusher di calibro superiore rispetto ai piccoli spacciatori al dettaglio. E avevano ragione, perché, una volta fermati al casello dell’A14 di Civitanova Marche, erano stati trovati in possesso di due etti di cocaina occultata nell’auto. La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso di rinvenire poi altri 480 grammi di marijuana. I trafficanti, due 20enni albanesi residenti a Porto Sant’Elpidio, sono stato rinviati a giudizio e compariranno davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata messa segno dagli uomini della squadra mobile della questura di Fermo e aveva fatto finire in manette i due giovani trafficanti. Il blitz era scattato la notte del 30 gennaio 2022 dopo un lungo appostamento. Era da poco passata l’1,30 quando i poliziotti avevano intercettato un’auto all’uscita del casello. A bordo c’erano i due giovani che gli agenti avevano subito identificato per poi far scattare la perquisizione nella vettura. Perquisizione che aveva permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo circa 200 grammi di cocaina. Subito dopo la perquisizione era stata estesa nell’abitazione dei due giovani a Porto Sant’Elpidio. Nell’immobile i poliziotti avevano trovato quasi mezzo chilo di marijuana. Gli uomini della squadra mobile avevano fatto scattare le manette ai polsi di entrambi gli albanesi, che erano stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida del dispositivo.