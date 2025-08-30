Due sponde, stesso mare. Una giornata in onore dell’artista Ciro Maddaluno

Il potere aggregante dell’arte, la socialità che si crea intorno ad essa, saranno il filo conduttore di una conferenza dedicata a Ciro Maddaluno, scultore e per 30 anni preside del liceo artistico di Porto San Giorgio, in programma il 7 settembre prossimo, a 10 anni dalla sua morte, nella sede dell’Associazione Nautica Picena, di cui l’artista fu socio e a cui dedicò la scultura posta all’ingresso del circolo nel ventennale della fondazione. "Due pietre, due sponde, lo stesso mare" è il titolo emblematico dell’incontro, incentrato sui rapporti che Maddaluno ebbe con la Croazia e poi con l’Istria a partire dagli anni 2004-2005, propiziati dall’allora presidente del Rotary Sergio Moretti che in occasione del centenario del Rotary International organizzò uno scambio di opere scultoree tra le Marche e la Dalmazia (attraverso i club di Porto San Giorgio e Osimo da un lato e Spalato e Brac da l’altro) realizzate con la famosa pietra di Brac, di conformazione calcarea ma molto simile al marmo, utilizzata in opere famose come il Palazzo di Diocleziano a Spalato, in alcune cappelle monumentali del cimitero di Père-Lachaise a Parigi, in altre opere civili e religiose e persino alla Casa Bianca. Da questo sodalizio scaturì un laboratorio per studenti del liceo artistico sangiorgese nella scuola di scalpellini dell’isola dalmata.

"Mio padre, ricorda il figlio di Maddaluno, Domenico, era attratto dalla pietra, e quella di Brac era particolarmente duttile e facile da lavorare. Il suo fu un soggiorno full time con la scultura, pervaso dal piacere di lavorare in ambito materico e incontrare altri artisti della scuola di scalpellino di Pucišca. Affascinato dalle cave, andava lui stesso a scegliere i blocchi", e con uno di questi realizzò il monumento che sorge su una rotatoria a Supetar, sempre sull’isola croata, "gemello", perché realizzato sulla scia del tema degli ‘Incontri’ su cui Maddaluno lavorava dagli anni Sessanta, dell’opera ‘Ulisse e Nausicaa’ posta anch’essa sulla rotatoria all’ingresso sud della città di Porto San Giorgio.

Sempre attraverso Moretti, che ha poi fondato l’Associazione amici dell’Istria, un gruppo accomunato dalla passione per la musica di Sergio Endrigo, e a un gemellaggio rotariano con la città di Pola, di cui il cantante-poeta era originario, a Maddaluno venne proposto di progettare un monumento alla memoria dell’artista, scomparso anche lui per una curiosa coincidenza proprio il 7 settembre (del 2005). E’ nata così l’Arca di Noè, realizzata in pietra bianca d’Istria dallo scultore Eros Cakic e inaugurata a settembre 2008 alla presenza della figlia di Endrigo, Claudia. Alla conferenza ospitata dalle ore 17 dall’Associazione nautica picena, sede ideale per ripercorrere i legami tra le due sponde dell’Adriatico, dopo i saluti del presidente Roberto Neri si alterneranno le voci di Domenico Maddaluno e Sergio Moretti per ricostruire, anche attraverso immagini e documenti, questa parte poco conosciuta dell’attività e dell’esperienza personale dello scultore. Al termine Paolo Signore, voce solista, chitarrista e leader del gruppo ‘I lazzari felici’, canterà alcuni brani di Sergio Endrigo.

Angelica Malvatani