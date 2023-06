Due tele tornano a splendere Art Bonus in difesa del patrimonio

Riscuote grande attenzione da parte della popolazione montegiorgese la cerimonia di riconsegna di due opere d’arte restaurate grazie alla formula dell’Art Bonus. Le due tele sono state presentate sabato scorso presso il salone di palazzo Passari di Montegiorgio, si tratta della ‘Natività’ e la ‘Crocifissione con Vergine, Maddalena e San Giovanni’, riportate all’antico splendore grazie al contributo concesso dall’imprenditore Robertino Tulli, che ha creduto nelle possibilità dell’Art Bonus. Presenti alla cerimonia le assessore Michela Vita e Lorena Marzialetti, rispettivamente cultura e bilancio, che oltre ad esprime grande soddisfazione e orgoglio per la possibilità di tornare ad esporre queste opere, hanno evidenziato la validità dell’operazione; oltre al professor Alessandro Delpriori, docente dell’Università di Camerino, che ha fornito una relazione storica sulle opere e sull’intervento di restauro effettuato.

"L’Art Bonus è una straordinaria formula di collaborazione tra pubblico e privato – hanno spiegato Vita e Marzialetti - che consente a tutti coloro che effettueranno erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale del proprio territorio, un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato. L’Art Bonus ci consente un atto di protezione verso per il nostro Paese; Montegiorgio possiede un grande patrimonio artistico nascosto da troppi anni di polvere fisica e non solo. Consente inoltre benefici fiscali importanti, fruibili da chiunque, privati e imprese ed è l’occasione di mutuare energie in questo territorio così ricco di potenzialità e sensibilità". Il comune di Montegiorgio che aderito all’Art Bonus nel 2021, inserendo fra le opere che meritano attenzione: tele, arredi lignei, dipinti a olio e molto altro. Per informazioni sulle opere da salvare a Montegiorgio è possibile contattare gli Uffici del Comune.