Realizzati per gioco e con un semplice cellulare, i video di Alberto Del Bello che raccontano Montegiorgio e il territorio stanno riscuotendo grande successo sui canali social. Al momento si tratta di due video girati per altro a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, che però hanno conquistato l’attenzione degli abitanti di Montegiorgio e non solo.

"È stato tutto un gioco – racconta Del Bello –: il primo video è stato girato nel centro storico di Montegiorgio il giorno della nevicata, ero uscito a fare una passeggiata, ho incontrato Martin Rodriguez un ragazzo argentino che vive da qualche tempo qui da noi che non aveva mai visto la neve, sembrava divertito e così abbiamo girato alcune scene per le vie del paese. Il secondo è stato anche più causale, ero al bar dove ho incontrato con Rebecca Liberati e abbiamo deciso di mettere su una sorta di ’acchiapparello’, ma la cosa bella è che le gente che ci ha visto e si è prestata a fare le comparse nel video e devo ringraziare tutti: si tratta di Anna Bellabarba che fra le altre cose ci ha aperto le porte di casa e ci ha concesso il suo terrazzo e Adalberta Vita. È stato un gioco, ma sembra che sia stato apprezzato". Semplici video che mettono in evidenza spazi suggestivi del centro storico e paesaggi che si possono ammirare da Montegiorgio che rappresentano una bella cartolina da visita mettendo in mostra zone come il Pincio, San Nicolò, piazza Matteotti e altro ancora. Non è da escludere che sulla scia di questi due brevi video possano nascere altre iniziative.

a. c.