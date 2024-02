Duecento trattori in marcia sulla Statale: "Dalla gente tanta solidarietà e applausi"

Se è vero che ogni manifestazione di protesta dovrebbe avere lo scopo di informare e stimolare l’opinione pubblica sui fatti, allora il Comitato Agricoltori Riuniti del Fermano, ha raggiunto pienamente l’obiettivo con la protesta contro le politiche agricole europee, svoltasi nella giornata di ieri, in sintonia con quanto sta succedendo in Italia e in Europa. Presenza di oltre duecento trattori e 300 persone del settore, la distribuzione di 500 volantini informativi (solo di mattina) e la richiesta di spiegazioni da parte di tantissimi cittadini giunti anche da fuori provincia. Questo il bilancio della manifestazione che ha preso il via con il ritrovo dei partecipanti alle 8 di ieri mattina a Marina Palmense. Da qui, il corteo dei trattori a gruppi di 15/18 mezzi (come nel rispetto dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura) ha sfilato in corteo a bassa velocità (5 chilometri orari) lungo la Statale Adriatica verso sud e verso nord. Da Marina Palmense, i manifestanti hanno percorso la Statale nord fino all’ultima rotatoria di Porto San Giorgio. Invertito il senso di marcia, i manifestanti hanno ripreso la Statale verso Marina di Altidona, hanno girato sulla rotatoria e ripreso la strada verso Porto San Giorgio. Dopo la sosta per l’orario del pranzo, la manifestazione è ripresa con lo stesso programma nel pomeriggio fino a sera. Soddisfatti dell’esito dell’iniziativa, i componenti del Comitato promotore e i tantissimi agricoltori che hanno preso parte alla manifestazione. "Questa è la terza manifestazione di protesta nelle Marche – dice Alvaro Moretti, uno del Comitato organizzatore – e ne seguiranno altre. Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’iniziativa che ha coinvolto tantissime persone del settore e cittadini interessati alla conoscenza dei motivi per cui si sta manifestando in tutta Italia, e in tutta Europa". Suscitare interesse, conoscenza e stimolo della coscienza sociale sulle motivazioni della protesta, è il primo degli obiettivi del Comitato. "Questa protesta non coinvolge solo gli agricoltori quali imprenditori di aziende che come tutte debbono far quadrare i bilanci economici – prosegue Moretti – ma tutte le persone che hanno il diritto di mangiare sano, cosa messa a repentaglio dalla politica europea che rischia di distruggere agricoltori e prodotti sani".

A tale scopo, durante la manifestazione sono stati distribuiti oltre 500 volantini alle persone che spontaneamente hanno chiesto informazioni ai manifestanti. "Non ci aspettavamo il calore della gente – aggiunge – gli applausi al passaggio del corteo, e tanto meno di distribuire tutti i 500 volantini già alla fine della mattinata, al punto di mandarli in ristampa per il pomeriggio". Moretti spiega che il maggiore interesse verso i motivi della protesta, è stato manifestato dalla fascia adulta dei cittadini con una forte rappresentanza femminile. "Le persone sono preoccupate della salvaguardia della propria salute legata al cibo sano – conferma – in modo particolare il genere femminile per essere coinvolto nel fare la spesa e curare i pasti familiari. Per quanto l’obiettivo della manifestazione sia stato senza dubbio centrato nel suscitare stimolo alla conoscenza nell’opinione pubblica – prosegue – non ci fermiamo qui. Andremo avanti con le proteste territoriali unendoci a quelle nazionali, fino a quando la Comunità Europea non darà segno concreti di ascolto e modifica alla legge che distrugge la ricchezza della nostra agricoltura. un sentito ringraziamento va a tutte le forze dell’ordine che hanno coordinato e vigilato sulla manifestazione".

Paola Pieragostini