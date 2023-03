Duemila euro per aderire a Tipicità

La giunta municipale di Porto San Giorgio, premesso che da diversi anni il Comune di Fermo organizza “Tipicità Festival”, uno degli appuntamenti più rilevanti per la valorizzazione dei territori, considerato che ha avuto sempre un bilancio positivo ed essendo un valido veicolo di promozione turistica ha deciso di aderire alla sua XXXI edizione in programma da ieri a lunedì. La giunta municipale ha altresì rilevato che Tipicità 2023 riparte dai solidi risultati di questi ultimi anni e rilancia la valorizzazione delle migliori peculiarità delle “identità marchigiane”, nei confronti di un vasto pubblico locale, nazionale ed internazionale e che in tale contesto il ruolo del Comune di Porto San Giorgio verrà valorizzato, come presenza nel novero degli Enti promotori come partner istituzionale. L’adesione comporta la compartecipazione all’impegno finanziario sostenuto dal Comune di Fermo attraverso la corresponsione di un contributo di 2.000 euro , fatte salve ulteriori integrazioni che verranno stabilite dall’Amministrazione. Considerato che la manifestazione “Tipicità” rappresenta una vetrina particolarmente interessante per dare slancio alle attività che l’Ente organizza, anche quest’anno il Comune di Porto San Giorgio parteciperà con il proprio materiale promozionale (brochures, guide turistiche, video promozionali, etc) allo stand nell’area preallestita; “Tipicità Made in Marche Festival” organizzata dal Comune di Fermo, in collaborazione con la regione Marche, la Camera di commercio e i Comuni del comprensorio.