Duemila tifosi danno la carica alla Samb. Al ’Del Conero’ i rossoblù saranno soli

Bandiere, tamburi, fumogeni e tanti cori di incitamento e lo striscione "Sempre al tuo fianco". Oltre duemila tifosi, anche bambini sul passeggino e tutti rigorosamente con la sciarpa rossoblù. Questa la cornice dell’allenamento di rifinitura di ieri mattina della Samb al Ciarrocchi alla vigilia del derby con l’Ancona. La tifoseria rossoblù, impossibilitata a partecipare alla gara del Del Conero, ha voluto stringersi intorno ad Eusepi e compagni, incitandoli a gran voce in vista di un match estremamente delicato ed importante. Veramente tanta gente che non ha voluto fare mancare il proprio sostegno alla capolista, impegnata questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) in una delle gare più importanti e difficili della stagione. L’obiettivo è quello di uscire dal Del Conero con un risultato positivo per mantenere distanti L’Aquila e Chieti. E quindi occorrerà la migliore Samb anche per quanto riguarda l’approccio alla partita. E per questo motivo, per la prima volta in questo campionato, i rossoblù andranno in ritiro. Ieri pomeriggio, infatti sono partiti alla volta di Camerano dove trascorreranno le ore precedenti al derby con l’Ancona. Fare gruppo per conquistare i tre punti. Palladini, con ogni probabilità confermerà lo stesso undici che domenica scorsa ha sconfitto di misura l’Isernia. E cioè il 4-2-3-1 con Orsini tra i pali e la linea difensiva formata da Zoboletti, Pezzola, Gennari e Paolini. A centrocampo ecco Guadalupi e Toure, con Kerjota, Sbaffo e Battista a ridosso di Eusepi.

Si troveranno di fronte un’Ancona ferita dalla sconfitta di Recanati ma allo stesso tempo carica a mille per i festeggiamenti del 120esimo anno della sua fondazione. Gadda potrà di nuovo contare su Alluci, mentre dovrà fare a meno del centrale difensivo Rovinelli. In avanti, per il 3-5-2 iniziale, ecco il tandem formato dall’ ex Martiniello e Battistini. Occhio all’arbitro Stefano Raineri di Como, protagonista lo scorso anno a Chieti di una direzione di gara molto discutibile che portò anche ad un’indagine poi archiviata dalla Procura Federale. Nell’ultimo precedente tra le due formazioni, nel campionato di C 2016-2017, la Samb si impose per 2-1. Al vantaggio dorico di Paolucci replicarono Agodirin e Vallocchia.

Benedetto Marinangeli