E’ andato in pensione. Franco De Angelis, autista delle ambulanze

Momenti di grande emozione all’ospedale di San Benedetto, dove dopo 39 anni venerdì mattina ha timbrato il cartellino per l’ultima volta l’autista delle ambulanze Franco De Angelis. I colleghi autisti, infermieri ed Oss l’hanno atteso all’orologio marca tempo per una festa a sorpresa con coriandoli, suoni di sirene, strette di mano e abbracci. Franco De Angelis ha sempre svolto il suo lavoro con grande impegno e serietà, tanto che i vertici della sanità gli avevano dato l’incarico di responsabile dei mezzi di soccorso della Potes 118 di San Benedetto e di Ascoli Piceno. Negli ultimi mesi ha portato a termine il suo impegno, arrivando alla gara d’appalto per l’acquisto di sei nuove ambulanze. Ora spetta ai colleghi guidarle e custodirle. "So di aver affidato il mio incarico di responsabile dei mezzi in buone mani – ha affermato De Angelis – Ora vado a godermi un po’ di riposo nella mia Ripatransone, cosciente d’aver messo in campo, in tutti questi anni, il massimo impegno".