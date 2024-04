E’ arrivato l’albero di Falcone

L’8 marzo, si è svolta la cerimonia di consegna dell’Albero di Falcone alla nostra scuola ‘Perlasca’, da parte dei rappresentanti del Nucleo Carabinieri Forestali di Assisi. Presenti molte autorità, tra cui il viceprefetto di Fermo Vaccaro, la dirigente scolastica Bregliozzi, il sindaco di Montottone Carelli ed il maestro Corradetti. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto nazionale ‘Un albero per il futuro’, promosso dal ministero della Transizione Ecologica, che prevede la donazione alle scuole italiane di circa 500 mila piantine, a cui hanno aderito circa mille istituti scolastici. A noi studenti di Montottone è stata consegnata una pianta molto importante, simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso ficus che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia sono state prelevate grazie alla collaborazione fra carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza. Siamo contenti di aver ricevuto in dono questa pianta, che simboleggia valori importanti come legalità, giustizia, libertà, e che si ricollega a una tematica fondamentale come la salvaguardia dell’ambiente. La speranza è che tutto ciò possa fiorire nei cuori di studenti e studentesse, in modo tale da poter costruire una società più giusta, libera dalla mafia e dalle ingiustizie, in cui uomini e donne rispettano l’ambiente e gli animali. Classe I D