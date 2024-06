E’ calato il sipario sul progetto Librinfesta

Si è concluso il progetto Librinfesta che l’Isc ‘Levi Montalcini’ porta avanti da oltre 10 anni, per sviluppare nei ragazzi e nei bambini l’interesse e l’amore per la lettura. Quest’anno, sono stati molti gli incontri organizzati dalle referenti del progetto, Gioia Genovese e Paola Gentili: all’Infanzia i bambini si sono divertiti con Morena Verdenelli e Valeria Marzi, autrici del libro ‘Zunar sul pianetà Zaribù’ mentre la Primaria e la Secondaria hanno avuto il piacere di conoscere personalmente Marco Moschini, Luigi Dal Cin e Luigi Ballerini. I ragazzi hanno mostrato un grande interesse e partecipazione a tutte le attività che ruotano intorno a questo progetto, in particolare l’entusiasmo e la passione sono stati tangibili nei momenti conclusivi come gli incontri in teatro e l’apertura della mostra. Quest’anno il progetto si è aperto anche alla cittadinanza, con l’incontro con l’autore Luigi Ballerini. Un grazie va al Comune per aver permesso alla scuola di utilizzare il Teatro delle Api e la sala ‘Gigli’.