È Cesare Pancotto il ’Sangiorgese dell’anno’

E lo chiamano "Ce" un termine piccolo piccolo, un monosillabo appena, per indicare un coach di basket di lungo ed apprezzato corso, un grande uomo, un sangiorgese: Cesare Pancotto. Domenica notte nel teatro comunale di Porto San Giorgio durante il concerto della banda per il patrono San Giorgio, il sindaco Valerio Vesprini ed il presidente del complesso bandistico, Vincenzo Cestarelli, lo hanno proclamato "sangiorgese dell’anno 2025". Scroscianti gli applausi di condivisione da parte del numeroso pubblico presente. E gli amici, tutti i sangiorgesi sentono di esserlo, continuano a nomarlo "Ce", un micro appellativo che però racchiude in sé affetto e stima. Il riconoscimento in questione viene attribuito a sangiorgesi che possono venir considerati come dei veri e propri testimonial di Porto an Giorgio per esemplarità di vita notorietà e successo professionale a livello nazionale ed internazionale.

Chi più e meglio di Cesare Pancotto è in grado di soddisfare tali requisiti? Sportivamente, dopo aver fatta grande la pallacanestro della città guidandola alla conquista della serie A2 viene reclamato ad allenare le più prestigiose formazioni italiane della massima serie. Nel 2014 ha festeggiato la millesima panchina in carriera tra serie A coppa Italia e coppe europee. Nel 2016 vince per la seconda volta nella sua carriera il premio come migliore allenatore della serie A. Cesare Pancotto si è dichiarato orgoglioso del premio assegnatogli: "Lavoro e sacrificio sono la base e soprattutto la famiglia che mi è stata sempre vicina nelle mie tante continue trasferte in tutt’Italia La provenienza da Porto San Giorgio è stata sempre forte nella mia testa, una forza nel carattere, nella laboriosità e nell’ingegno. Nel nostro paese abbiamo tante eccellenze che nascono dall’orgoglio dell’appartenenza".

Il commento del primo cittadino: "Le mie congratulazione a Cesare Pancotto che ha ricevuto il premio "Sangiorgese dell’anno" nella splendida cornice del nostro teatro. Coach Pancotto, questa sera, ha dato a tutti una grande lezione di vita riconoscendo come l’impegno, il sacrificio e il duro lavoro siano fondamentali per raggiungere obiettivi e successi. Siamo orgogliosi che la nostra città sia rappresentata, anche oltre i confini nazionali, da una persona alla quale riconosciamo i meriti sportivi e soprattutto umani!".

Silvio Sebastiani