E’ di nuovo il tempo di Tipicità . Il festival guarda al Giappone

E’ di nuovo il tempo di Tipicità Festival, da domani in programma al Fermo forum, per un viaggio nell’anima del nostro territorio ma guardando al mondo. È infatti, il festival prosegue il suo percorso verso l’Expo di Osaka 2025, offrendo ai visitatori un’immersione nella cultura giapponese. Ospite d’eccezione della 33ª edizione il professor Masayoshi Ishida, Presidente del prestigioso College of Gastronomy Management dell’Università Ritsumeikan di Kyoto. L’ateneo nipponico ha instaurato un rapporto di scambio con il corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Camerino. La cultura gastronomica giapponese sarà protagonista di Tipicità Festival grazie allo chef Takashi Kido della Nippon Food Academy, che guiderà un esclusivo show cooking dal titolo evocativo: "Washoku Essentia – L’anima della cucina giapponese". L’evento, in programma domenica alle 16.30 presso l’Accademia, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei sapori autentici della tradizione nipponica. Intanto è arrivata la notizia di un nuovo e importante riconoscimento che proietta la manifestazione in un prestigioso scenario internazionale: quello dell’Esposizione Universale che si terrà in Giappone, ad Osaka, dal 13 aprile al 13 ottobre. "L’impegno nella promozione della tradizione gastronomica italiana e delle sue eccellenze locali fa di Tipicità un ponte tra territori, culture e realtà imprenditoriali italiane", ha commentato l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. "La recente missione in Giappone per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, seguita da quella alla prestigiosa Ritsumeikan University di Kyoto che ha aperto collaborazioni in ambito accademico - ha aggiunto Vattani - proseguirà anche a Expo 2025 Osaka con la settimana dedicata alla Regione Marche dall’1 al 7 giugno al Padiglione Italia". Tante le esperienze e gli incontri che si potranno fare fino a domenica: domani alle 12 il taglio del nastro con la madrina d’eccezione, Maria Grazia Cucinotta. Anche Cna Marche avrà uno spazio espositivo dedicato, l’Area Cna Eccellenze Enogastronomiche, che verrà inaugurata domani alle 11. Nell’area saranno protagoniste le eccellenze agroalimentari del territorio, rappresentate da sei imprese: Brewco srl (birra artigianale), Frantoio Torresi (olio extravergine di oliva), MrZocca srls (olive ascolane), Pizzorno (pizza, pane, dolci e pausa pranzo), Salumificio Properzi (salumi tipici e gastronomia), e Scacco Matto (basi pizza). "Radici Future", è il momento di confronto su innovazione, sostenibilità e crescita nel mercato attuale nell’ambito di Tipicità e vede tra i protagonisti Confindustria Fermo. Il presidente Fabrizio Luciani di Confindustria Fermo ha detto: "artecipiamo con un momento di approfondimento, un convegno, sabato pomeriggio, che vuole offrire uno spaccato economico all’interno del mondo dell’agroalimentare. Un settore che cresce e che attira sempre più giovani. Un mondo fatto di tradizione ma di grandi investimenti nella tecnologia".