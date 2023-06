È festa in contrada Pila Inaugurata la nuova ’casa’

Mancavano solo i cavalli. Altrimenti gli ingredienti della Cavalcata dell’Assunta ci sarebbero stati tutti. Ma tre su quattro c’erano, eccome se c’erano. Siamo a porta Santa Caterina. La Contrada storica, nel tardo pomeriggio, ha festeggiato un vero e proprio evento. È stata l’inaugurazione della sede rinnovata, ampliata e arricchita. Un locale molto più ampio di quello striminzito di prima. Una sede attesa da tanto tempo, dice il priore Francesco Catini giustamente emozionato, una sede che ha visto l’impegno di tanti, una sede che è la seconda casa dei contradaioli. E di contradaioli con il fazzoletto biancoazzurro ce n’erano parecchi. Ne abbiamo contati ad occhio un paio di cento, età giovane per lo più, ma non solo. Torniamo agli ingredienti che spiegano la circostanza. Abbiamo sempre sostenuto che la Cavalcata dell’Assunta è spettacolo e dunque "teatro". E ieri lo spettacolo c’è stato, con l’ingresso di tamburini e sbandieratori (alcuni appena ragazzini) che sono spuntati da fuori porta per risalire la via, posizionarsi all’altezza della chiesa di Santa Caterina e proporre una mini esibizione. Ragazzini e ragazzi (anche ragazzine e ragazze, ovvio) che si dedicano a questa pratica con entusiasmo e capacità, tenendosi così distanti da sirene maligne. E poi il racconto storico: la public history. Non c’è stato bisogno di alcuna voce fuori-campo che la narrasse. Il luogo la rivelava in sé: la grande porta medievale (peccato la barbarie dell’Enel che ne spezza la visuale con cavi orizzontali che tagliano l’arco); l’ampia via dedicata alla nobile famiglia Brunforte, uno dei ceppi originari dei Domini contadini; i palazzi aristocratici tra cui quello della famiglia Gigliucci con un portico d’estrema suggestione; l’antica chiesa del 1226 dedicata alla martirizzata Caterina d’Alessandria: la donna con la ruota dentata, e l’annesso educandato di san Giuseppe un tempo accudito dalle monache benedettine; infine la festa, con la musica, il brindisi, la cena: momento di allegria e comunità. Dopo i discorsi del priore Catini e del sindaco Calcinaro che ha ringraziato per il lavoro svolto dalla Contrada, il parroco don Sergio Copponi ha benedetto sede e presenti ricordando che la Cavalcata dell’Assunta è dedicata alla Vergine Maria. Quindi, la visita ai locali. Nel primo è stato esposto il nuovo gonfalone realizzato dal pittore Massimiliano Berdini, dove campeggia il Mascherone rilucente della grande fonte fuori porta e le croci d’oro; nelle altre stanze sono stati ricavati l’ufficio, il salone per gli incontri, la sala d’armi, la sartoria, la cucina, il museo (ricchissimo!). Una piccola notazione. Riferiva una cerimoniera di contrada che in queste sere i contradaioli forniscono spesso indicazioni ai tanti turisti che risalgono via Brunforte per raggiungere Piazza del Popolo. Sarebbe bello che qualcuno lo facesse con gli abiti quattrocenteschi: aggiungerebbe meraviglia a meraviglia. Cos’è mancato, allora? Solo i cavalli, dicevamo. Ma per quelli c’è ancora tempo. Complimenti, intanto!