E’ già tempo di pensare al Carnevale

Si sono aperte le iscrizioni per l’assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a Baraonda 2024-Il Carnevale organizzato in collaborazione dai Comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Sono previsti contributi differenziati per i Gruppi Mascherati che terranno conto dell’entità dei gruppi stessi, ogni Comune ha inoltre riservato dei posti per associazioni provenienti fuori dal proprio territorio comunale. Torna così il Carnevale in piazza, dopo il recupeo effettuato l’anno scorso delle edizioni annullate per il Covid, proseguendo un cammino lungo oramai 35 anni a

Fermo e 27 a Porto San

Giorgio, torneranno ad animarsi le vie e le Piazze

delle due Città con una

serie di iniziative che

verranno rese note prossimamente e che riporteranno colori, giochi, animazioni, teatro, feste e veglioni, rivedremo i due Re carnevale, la loro acerrima nemica, la regina quaresima e poi Mengone Torcicolli, maschera tradizionale del fermano, sua moglie Lisetta, Lu cuca’, maschera sangiorgese e tutta la congrega delle figure entrate oramai nel patrimonio di questa manifestazione e che hanno consentito alla stessa di ottenere già da anni il prestigioso riconoscimento ministeriale di Carnevale storico. A Porto San

Giorgio tradizionale sfilata di gruppi mascherati nel pomeriggio del 13 febbaio giorno di Carnevale.

Ai primi 8 gruppi mascherati iscitti proveninti dal

Comune di Porto San Giorgio e ai primi 4 provenienti sltri Comuni verrà assegnato un conributo per partecipare alla sfilata.

s.s.