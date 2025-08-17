È il giorno della Giostra dell’anello. Cinque cavalieri alla conquista del palio

Quasi dieci giorni di manifestazioni intensa fra osterie, giochi, sbandieratori, musici e cortei storici, tutto per arrivare alla Giostra dell’Anello. Oggi a Servigliano con inizio alle 17 al campo di gara prenderà si terrà l’atto conclusivo della 57ª edizione del Torneo cavalleresco di Castel Clementino, con i migliori cavalieri d’Italia che si sfideranno per la conquista del drappo, il Palio disegnato dagli alunni della scuola media ‘Vecchiotti’ del paese. Tra conferme, ritorni e novità: approda a Servigliano Adalberto Rauco, nuovo cavaliere di Porta Marina, e c’è il ritorno di Daniele Scarponi a Paese Vecchio. Dopo l’ennesima prova di valore dello scorso anno, Porta Navarra conferma il proprio rapporto con Nicholas Lionetti, cavaliere faentino in biancoblù nel 2022. I pronostici lo vedono già proiettato verso il testa a testa con Luca Innocenzi, sensazione confermata anche dalle prove. Fasmont rappresenta per il Giglio la certezza, ma le qualità di Strychnos, berbero portato in prova quest’anno, potrebbero dar da pensare alla scuderia Lionetti. Porta Navarra vuole interrompere il lungo digiuno che perdura dal 2008. Per Rauco sarà la prima esperienza a Servigliano, ma potrà contare sull’appoggio dalla locale scuderia Cordari: Palais d’Elysee impressiona, Adalberto dovrà fare il resto alla perfezione. Il rione San Marco si affiderà di nuovo a Mario Cavallari, ragazzo serviglianese alla quinta esperienza nell’otto di gara. Lo scorso anno chiuse la Giostra in terza posizione, con 9 anelli infilati e tempi interessanti. Daniele Scarponi (Paese Vecchio) non ha nulla da dimostrare: è nato per correre nell’otto serviglianese, dove ha vinto (3 volte per Porta Marina, una per Paese Vecchio). Mamaluz sembra la scelta più convincente; Scarponi saprà sicuramente esprimersi al massimo. Porta Santo Spirito riparte da Luca Innocenzi e dalla vittoria dello scorso anno, che ha consacrato il folignate nella storia del Torneo cavalleresco. Con il suo ottavo alloro Innocenzi ha eguagliato Emilio Mordente e Gianfranco Ricci, ma l’intento di questo 2025 è chiaro: vincere, diventando recordman assoluto. Record nel record, l’eventuale vittoria consegnerebbe all’Aquila Nera il ventesimo Palio, potendo così agguantare prima degli altri la seconda stella. Innocenzi si è presentato come sempre in gran forma: cavalcature eccellenti – Gun Jo su tutti –, percorsi netti e tempi da invidiare.

Alessio Carassai