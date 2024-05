È il grande giorno della Sem Run

È il giorno della Sem Run, ‘la’ corsa per eccellenza, quella che da 12 anni, grazie a Quota Cs Sport e all’Atletica Elpidiense Avis Aido (che raggiunge le 52 edizioni della Maratonina), unisce lo sport, l’aggregazione, il divertimento e la scoperta della città. Questa mattina, nell’arena a cielo aperto di Quota Cs, si vedrà ai nastri di partenza una marea di atleti e non, con le t-shirt d’ordinanza quest’anno di colore viola, che invaderà le vie del centro città, toccando anche le frazioni. La Sem Run è ormai uno di quegli appuntamenti che caratterizzano Sant’Elpidio a Mare, che richiamano partecipanti da ogni dove, vogliosi cimentarsi nei 10 Km della gara competitiva, (lo stesso percorso è valido per la versione non competitiva) o nei 4 km per una piacevole passeggiata. Una manifestazione sportiva sostenuta da tantissime attività, da un gran numero di associazioni che collaborano all’organizzazione e alle iniziative collaterali, a partire dalla lotteria per la Festa della Mamma e a tanto altro da scoprire nella intensa mattinata.