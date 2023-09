E’ il terzo caso in poco più di vent’anni

Come già detto, la questione degli offendicoli si ripropone oggi, ma dura da decenni. Esattamente da quando la Fermana è andata in Serie B, stagione 19992000. Per seguire le norme di sicurezza, e non solo, imposte allora dalla Lega, il club aveva provveduto al riammodernamento dello stadio. In primis la costruzione della Curva Duomo e le coperture delle Tribune Laterali, e poi l’implementazione della sicurezza. Il Recchioni era passato da una normale grata che circondava il campo alle attuali vetrate antisfondamento e gli offendicoli. Negli anni i casi sono stati diversi. In primis all’interno della curva fermana: non a caso quelli che oggi sono tra i veterani sono senza anulare. Lo stesso caso del tifoso cesenate era successo anni fa a un supporter dell’Ascoli. Staccando uno striscione, l’anello è rimasto impigliato e ha staccato di netto il dito. Questione annosa a cui serve una soluzione.

fi. ro.