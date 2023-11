È iniziata la settimana del Palio

di Alessio Carassai

"Per noi il Palio dei Comuni non è solamente una gara ippica, è una festa da condividere con la comunità". Sono le parole di Simone Carducci e Simone Sbarbati, in rappresentanza del Comitato palio di Montegiorgio, che ieri insieme al sindaco Michele Ortenzi, hanno annunciato l’inizio della 35ª edizione del Palio dei Comuni, che il Comune di Montegiorgio si appresta a vivere presentandosi alla partenza con i favori dei pronostici. Il Comitato palio a Montegiorgio oltre a racchiudere la collaborazione di associazioni come Asd Piane Mg, Circolo Magnum e il patrocinio della Pro Loco e del Comune montegiorgese, rappresenta una realtà composta da aziende e appassionati di ippica che lo sostengono da sempre. "Abbiamo deciso di muoverci per tempo – raccontano Carducci e Sbarbati – perché essendo il comune che ospita il Palio, abbiamo il dovere morale di portare un trottatore di qualità. Alla fine la nostra scelta è caduta su Akela Pal Ferm, una femmina di 7 anni, che ha già vinto l’Europeo a Cesena e si presenta al Palio con le quote migliori. Una cavalla proprietà di Paolo Caruso, allenata da Gennaro Casillo e guidata a Antonio Di Nardo, nel 2019 quando abbiamo consegnato la giubba a Di Nardo la sorte ci è stata favorevole. Dobbiamo ringraziare i tantissimi sponsor che ci supportano, per noi il Palio è qualcosa di più di una gara ippica, è un momento di condivisione, alle nostre iniziative partecipano sempre tanti sostenitori. Sabato abbiamo organizzato la tradizionale cena propiziatoria della consegna della Giubba nel ristorante ‘La Terrazza’ del Qbo, ci sarà la musica del gruppo ‘La Stanza’, inoltre dopo il palio devolveremo una parte del ricavato per una iniziativa di solidarietà". Molto soddisfatto il sindaco Michele Ortenzi, che ha rivolto l’attenzione al valore dell’ippodromo San Paolo dove domenica si correrà il Palio dei Comuni. "Trentacinque anni per una manifestazione sono tanti – commenta Ortenzi –. Parliamo di un evento che cattura l’attenzione internazionale, che rappresenta un prezioso biglietto da visita promozionale per il territorio. Come Comune che ospita l’impianto abbiamo il dovere di tenere alto il livello ed è giusto presentarsi nelle condizioni di ambire a qualcosa di importante, impegno che il Comitato assolve molto bene da anni". Nella comunità montegiorgese la ricorsa al quinto palio ha preso ufficialmente il via.