È l’anno del cinema Excelsior Il sindaco vuole il restyling

Un tappetino verde più o meno delle dimensioni di un mattone è stato notato sulla scrivania del sindaco Valerio Vesprini il giorno del discorso di fine anno da lui tenuto nel suo ufficio. La visione dell’oggetto ha richiamato alla mente la polemica degli ambientalisti contro l’amministrazione per aver allestito le aiuole del viale Cavallotti non con erba naturale e fiori, bensì con erba sintetica di cui probabilmente il citato tappetino è un piccolo campione. Il fatto di ostentarlo a significare consenso all’operazione aiuole è apparso un po’ contradditorio nel momento in cui il primo cittadino dava voce al suo sentire ambientalista sostenendo la mobilità dolce nella redazione di un piano della viabilità, rimproverando alla passata amministrazione di aver abbattuto più piante rispetto a quelle messe a dimora, per cui provvederà ad un riequilibrio, annunciando che disporrà la piantumazione di un albero per ciascuna nascita ed affermando che la cura dell’ambiente per lui costituisce una priorità. Da sottolineare che Vesprini abbia indicato quanto asserito tra i futuri obiettivi dell’amministrazione, insieme ad altri pochi temi, quali il progetto di recupero del mercato coperto, l’efficientamento energetico delle strutture comunali, la partecipazione.

Ma a sorprendere maggiormente è stato che non abbia prospettato soluzioni per alcuni dei vecchi e gravi problemi, che angustiano la città. Ha dimostrato di conoscerli e questo era abbastanza scontato, avendo svolto l’incarico di assessore per 9 anni.

In particolare Porto San Giorgio è la città degli ex, ecomostri resistiti al tempo ma non al degrado, tra essi la ex lavanderia Cossiri e la ex fornace Branella. Per la prima il sindaco ha detto di essersi incontrato con la società Gabrielli, attuale proprietaria, e che ora si tratta di entrare nel merito della pianificazione della Zpu8 in cui l’immobile si trova. Più o meno lo stesso discorso fatto per la fornace Branella. Poi, per il piano del porto ha rilevato che occorrerà pensare a cosa prevedere sulle aree a terra e per l’ecocentro che dovrà essere sposato ma difficile individuare l’area in cui collocarlo. Tra gli ecomostri c’è l’ex cinema Excelsior, ma Vesprini non l’ha citato perché il recupero della struttura è ormai in dirittura di arrivo grazie anche al suo contributo avendo dato l’ok al relativo progetto che è stato concordato tra la proprietà, la soprintendenza e l’amministrazione guidata dal suo predecessore, Nicola Loira.

Silvio Sebastiani