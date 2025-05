E’ morta Gabriella Remia. Ex sindaco, mamma e imprenditrice

Comunità in lutto a Montelparo, dove ieri mattina è venuta a mancare Gabriella Remia, ex sindaco e donna molto conosciuta per doti umane e professionali. Remia aveva 59 anni e ieri mattina si è spenta a seguito di malattia, circondata dall’amore della sua famiglia residente a Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano. Remia aveva ricoperto il ruolo di sindaco nel 1995 subentrando all’allora sindaco Antolini che venne a mancare. Riconfermata sindaco nel ’96 ha ricoperto la carica per due legislature consecutive, fino al 2005. Imprenditrice, mamma di due figli, Remia è ricordata da tutti come persona dal carattere tranquillo e aperto al dialogo, mentre come amministratrice, lascia il segno di un tenace impegno fondato sull’ampiezza di vedute a sostegno dello sviluppo economico e turistico di Montelparo. Soprattutto lascia la testimonianza concreta del valore della collaborazione. "La morte di Gabriella è stata un fulmine a ciel sereno per noi – dice il sindaco Marino Screpanti – ci eravamo incontrati per motivi di lavoro circa un mese fa. A testimonianza dell’affetto e della stima che tutti avevano per lei, le tante chiamate ricevute dai dipendenti sia in pensione che in servizio, increduli e dispiaciuti per la sua dipartita. Nonostante la nostra diversità di vedute politiche – prosegue il sindaco – abbiamo sempre nutrito un rapporto di stima reciproca negli anni, fin dal periodo precedente la mia candidatura risalente al 2010". Screpanti ricorda come Remia sia stata per tutti un grande esempio di collaborazione tra amministrazione pubblica, associazioni e cittadini. "Ricorderò sempre – conclude il sindaco – gli anni in cui ero presidente della società sportiva del paese e lei era un sindaco che ha saputo insegnare i benefici sociali dell’ascolto, del confronto e della collaborazione. Oggi la comunità è vicina al dolore della sua famiglia". La cerimonia funebre si terrà alle 15.30 nella chiesa di San Benedetto a Ponte Maglio. Paola Pieragostini