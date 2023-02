E’ morta la piccola Emilia, "Una stella è salita in cielo"

La tristissima notizia si è diffusa nella mattinata di ieri e ha fatto scendere un alone di tristezza assoluta per Monte Urano ma anche tutto il Fermano. La piccola Emilia Malaigia, appena 3 anni, non ce l’ha fatta e si è spenta all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Una notizia che come dicevamo ha scosso il centro calzaturiero, paese natale di papà Marco. Da anni Marco, musicista, vive in Messico e proprio lì ha conosciuto la compagna Fabiola che lo ha reso papà della piccola a fine 2019. Passano pochi mesi dalla nascita e la piccola inizia a non stare bene e gli accertamenti portano alla diagnosi: una malattia genetica mitocondriale. In Messico non riescono ad andare oltre e sarebbe necessario un trasferimento al Bambin Gesù per il quale servono molte risorse. Da qui l’idea dei genitori di una raccolta fondi online che raggiunge la cifra sperata. Questo grazie anche al supporto deciso del suo territorio e di Monte Urano in particolare dove scatta una grande catena di solidarietà. La piccola arriverà dunque al Bambin Gesù di Roma e papà Marco, per ringraziare i suoi concittadini, si è esibito nei mesi scorsi in un concerto (lui, cornista di grandissimo valore) gratuito proprio per i monturanesi. Le condizioni però non migliorano e dunque la triste notizia.

Domani alle ore 10, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo il rito funebre mentre la salma, proveniente dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma, arriverà presso la chiesa di Santa Maria Apparente di Monte Urano oggi pomeriggio. La notizia ha fatto il giro del web e le reazioni commosse ma soprattutto di vicinanza alla famiglia non sono mancate. In primis l’Amministrazione Comunale a nome dell’intera comunità: "Ci stringiamo oggi in un virtuale abbraccio alla famiglia della piccola Emilia Malaigia Mireles, prematuramente scomparsa. L’’intera Monte Urano è voluta essere sempre vicina a mamma Fabiola e babbo Marco nei momenti più difficili e oggi il nostro pensiero, insieme a quello di tutta la cittadinanza, è più che mai rivolto a loro e ad Emilia, piccola e luminosa stella salita in cielo. Le nostre sentite condoglianze". Tanti anche i messaggi di comuni cittadini sui social come "ti hanno amato con tutto il cuore, piccolo angelo, veglia su tutti loro". Domani dunque l’ultimo saluto a Emilia proprio nella chiesa dove lo scorso mese di ottobre era stata battezzata dal parroco don Luigi.

Roberto Cruciani