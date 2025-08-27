E’ morta Marina Talyzina, madre e artista

Marina Talyzina, 36 anni, ha lottato tanto e valorosamente contro il cancro negli ultimi 10 anni, da quando le è stato diagnosticato un tumore al seno, ma il male l’ha fiaccata, fino a spegnere del tutto l’ultima fiammella di speranza. E’ deceduta, nel tardo pomeriggio di lunedì, mentre era ricoverata, assistita come sempre dai suoi cari, nel reparto di Oncologia del Murri.

Da quando aveva appreso di essere malata, per questa giovane sposa e mamma, è stato un continuo andirivieni tra casa e reparto oncologico, una battaglia continua, ma sempre condotta con coraggio, che lei sapeva essere difficile, ardua, ma la sua voglia di vivere era più forte. Durante la malattia, aveva affidato alla sua vena artistica, i suoi sentimenti, i timori, le speranze, la voglia di libertà da quel giogo che condizionava la sua esistenza e il sogno di un destino che fosse tutt’altro.

Lo scorso giugno, su sollecitazione del personale medico di Oncologia e dei volontari dell’Anpof (Associazione Noi per l’Oncologia fermana), aveva coronato il sogno di vedere in mostra i suoi lavori, i suoi belli e duri scatti in bianco e nero, nella Sala Castellani di Porto San Giorgio, di poterli vendere e destinare il ricavato per finanziare progetti oncologici. Così aveva raccontato questa sua esperienza: "E ci furono mille cose che non scelsi, che mi arrivarono dieci anni fa e mi cambiarono la vita. Cose brutte che non cercavo, anche cose belle come questa mostra. E ho dovuto viverla. Scelsi dipinti e foto per decorarla, la speranza per sostenerla e coraggio per affrontarla".

L’obiettivo era di riproporre l’esposizione anche in altri Comuni, magari anche nella sua Porto Sant’Elpidio ma non c’è stato il tempo. Sabato, mentre si trovava a casa, le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate ed è scattato il ricovero d’urgenza al Murri dove, la situazione è precipitata, fino al triste epilogo.

Marina lascia il marito, una bimba che ha sempre detto di essere stata fortunata ad aver avuto prima che le venisse diagnosticata la malattia perché altrimenti non avrebbe potuto assaporare la gioia di questo splendido dono dalla vita. Ieri, per una atroce beffa del destino, all’obitorio del Murri, la sua camera ardente era accanto a quella del 20enne Roberto Campione: strazio su strazio per la comunità elpidiense.

Oggi, alle ore 16, nella chiesa del cimitero, l’ultimo saluto a Marina, celebrato con rito ortodosso.

m.c.