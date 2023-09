E’ morto Avelio Marini, negli anni Ottanta fu sindaco di Amandola

Si è spento a Roma dove risiedeva ormai da tempo, sopraffatto da alcuni problemi di salute, Avelio Marini che negli anni ’80 aveva ricoperto la carica di sindaco della città di Amandola e successivamente anche di assessore della Provincia di Ascoli Piceno. Aveva 70 anni Avelio Marini, e venerdì sera è arrivata nella città montana la triste notizia della sua scomparsa; una persona molto conosciuta e apprezzata sia per il suo impegno politico e amministrativo rivolto al territorio, ma soprattutto per il suo carattere sempre disponibile e per i suoi valori. Per certi versi è stato un precursore dei tempi, infatti, fu proprio lui a ideare come assessore ala cultura il format del ‘Festival di Amandola’, una delle prime iniziative del genere nelle Marche con spettacoli di artisti di strada, teatro d’avanguardia, incontri musicali, cinema d’autore e molto da condividere sfruttando le piazze o un tendone. Dopo aver ricoperto la carica di primo cittadino e successivamente di assessore provinciale di Ascoli Piceno, negli anni ’90 ha contribuito allo sviluppo come membro del direttivo dell’Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali). Il funerale si è tenuto ieri a Roma nella chiesa del quartiere di Torre Maura.

