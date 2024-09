E’ morto ’Dj Roby’ Roberto Badalini. Personaggio conosciuto e benvoluto

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di Roberto Badalini, per tutti "Dj Roby". Non appena diffusa, sui social sono stati molti i commenti tra lo sgomento e la tristezza dei suoi concittadini e followers che lo hanno avuto sempre a cuore, nella sua pur fragile personalità. Delle complicazioni di salute, al seguito di alcuni controlli, sono state fatali per l’elpidiense, che a breve avrebbe compiuto 50 anni. Dj Roby era un volto simpatico della città, un "personaggio" che ha lasciato il segno con le sue imitazioni, i suoi balletti e le sue performance canore, tanto da ricevere migliaia di visualizzazioni su YouTube con la sua iconica parodia dei Modà, che lo aveva portato ad arrivare anche su Striscia La Notizia e in varie pagine social sotto forma di meme. Non era raro, infatti, leggere sotto pagine nazionali termini come "Bafuggi" o "Trilli", parole inventate da Dj Roby nella sua famosissima imitazione, avendo dimenticato le vere parole de testo. Proprio pochi giorni fa sul web giravano video di quella che è stata, purtroppo, la sua ultima performance durante una serata in centro: come suo solito Roby si era inserito nel bel mezzo della folla durante un concerto regalando momenti di ilarità con i suoi balletti compulsivi e diventando presto il protagonista indiscusso. A Porto Sant’Elpidio resterà nella memoria di tutti, salutato con un sorriso amaro. Funerali lunedì alle 17.30 presso la Chiesa di Marina Picena.

Nadir Tomassetti