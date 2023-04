E’ morto Domenico Strappa Indimenticato sindaco della città

Aveva 102 anni, Domenico Strappa, ex sindaco della città scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì. Non appena appresa la triste notizia, il ricordo dei più è andato all’ultima occasione pubblica alla quale l’ex primo cittadino aveva partecipato con enorme entusiasmo per ricevere il premio di ‘Montegranarese dell’anno’ (insieme agli altri ex sindaci ancora viventi). Un’occasione che gli aveva consentito non solo di ricevere l’omaggio dell’intera città, ma anche di indossare di nuovo la fascia tricolore (una personalizzata con il periodo della sua legislatura, dal 1952 al 1957), quella fascia che aveva portato con grande orgoglio quando era alla guida della sua amata Montegranaro. "A lui la città deve molto, avendo realizzato opere importanti per poi ricoprire il ruolo di presidente della Cassa di Risparmio di Fermo e del Consorzio Antitubercolare" il ricordo che l’attuale amministrazione ha voluto fare di Strappa, esprimendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia.

"Domenico – aggiunge il sindaco, Endrio Ubaldi – lascia a tutti coloro che l’hanno conosciuto un simpatico ricordo. Anche ora, dopo tanti anni di lontananza dal nostro Comune, ogni volta che incontrava qualcuno coinvolto nell’amministrazione, chiedeva notizie di Montegranaro". Anche per Ubaldi è inevitabile ricordare la cerimonia del ‘Montegranarese dell’anno’ e anche altro: "Come sindaco, in un quinquennio in cui l’obiettivo principale era portare luce in campagna e costruire le prime case popolari, ma anche come presidente della Carifermo, ha consentito la realizzazione di opere risultate determinanti per il futuro come la ristrutturazione del Palazzo Francescani. "come presidente del Consorzio Antitubercolare ha fornissimo un grandissimo contributo, in anni di grossa diffusione della Tbc". I funerali oggi, alle 16,30, al duomo di Fermo.

m.c.