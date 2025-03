E’ morto Franco Monini, noto personaggio e imprenditore della media Valtenna

Si è spento ieri all’età di 74 anni Franco Monini, noto imprenditore della media Valtenna, che per oltre trent’anni ha seguito e fatto indossare i suoi capi di abbigliamento e calzature sportive a numerosi appassionati e società di tutto il territorio. La notizia ha scosso in particolare le due comunità di Servigliano e Falerone, ma in poche ore ha raggiunto tutti gli angoli della provincia perché Franco, proprio per effetto della passione per lo sport e della sua attività professionale era conosciuto in tutti i comuni da tanti appassionati delle varie discipline, ma non solo avendo ricoperto nel corso degli anni ruoli attivi all’interno delle associazioni sportive e non solo del territorio.

In poche ore sono arrivati sui social decine di messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia, ricordando Franco per la sua disponibilità, sempre pronto a trovare una parola per alleggerire la situazione e spingere tutti ad andare avanti dando il meglio; una persona di cui si avvertiva la presenza quando si stava in gruppo. Una persona che amava le tradizioni che non perdeva modo di immortalare con la sua telecamera amatoriale. Il funerale si terrà oggi alle 15 nella chiesa Collegiata di San Marco.